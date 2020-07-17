دراسة .. مناعة “كوفيد-19” قد تكون أعلى بكثير مما تظهره اختبارات الأجسام المضادة!

2020/07/17 | 13:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..وجد باحثون في سنغافورة أن مجموعة من الناجين من وباء السارس في عام 2003، الذين حافظوا على خلاياهم التائية في السنوات الـ 17 اللاحقة، أعطوا بصيص أمل لمناعة طويلة الأمد لـ”كوفيد-19″.وتعد الخلايا التائية نوعا من خلايا الدم البيضاء، وهي القوات الأمامية التي تنشرها أجسامنا لمحاربة الأمراض والعدوى.وفي دراسة قادتها كلية الطب […]

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