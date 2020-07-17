الحشد يدفن 75 متوفيا بكورونا خلال 24 ساعة

2020/07/17 | 13:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت فرقة “الامام علي” القتالية التابعة للحشد الشعبي ،الجمعة، تجهيز ودفن جثامين (٧٥) متوفيا جديدا بجائحة فيروس كورونا المستجد في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف خلال الساعات الـ(٢٤) الماضية .وقالت الفرقة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “المتوفين الـ (٧٥) الجدد توزعوا على المحافظات الاتية، من العاصمة بغداد (٣٨) متوفيا ، و(٨) متوفين […]

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