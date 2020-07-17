واشنطن تنوي الإبقاء على قواتها في العراق رغم تصويت البرلمان على إخراجها

2020/07/17 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت واشنطن نيتها الإبقاء على قوّاتها في العراق، رغم تصويت مجلس النواب على إخراج تلك القوّات.

الجنرال كينيث ماكينزي قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، لفت إلى وجود إمكانية تخفيض عدد الجنود الأميركيين الموجودين على الأراضي العراقية بالتشاور مع بغداد، نافيا في الوقت نفسه وجود نيّة لواشنطن بالتخلّي عن دورها في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وبناء القدرات العسكرية العراقية.

وأضاف، أن عدد القوّات الأميركية الموجودة حاليا في العراق يتراوح ما بين خمسة الاف وستة الاف جندي، مبينا أن الحكومة العراقية تعترف بالفائدة التي تحققها لها الولايات المتحدة وقوات التحالف وقوات الناتو في القتال ضد داعش بحسب تعبيره.

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