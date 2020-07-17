محمد موسى يجدد الولاء للنجف

2020/07/17 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت الهيأة الإدارية لنادي النجف الأشرف الرياضي، اليوم الجمعة، تعاقدها بشكل رسمي مع اللاعب محمد موسى للدفاع عن ألوان فريق الكرة في الموسم المقبل.

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