2020/07/17 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التجارة عن معوقات توفير مفردات البطاقة التموينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تكشف عن معوقات توفير مفردات البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تكشف عن معوقات توفير مفردات البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).