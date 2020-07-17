2020/07/17 | 14:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بإعفاء فالح الفياض، وتكليف القائد في جهاز مكافحة الارهاب عبد الغني الاسدي برئاسة الامن الوطني، والنائب قاسم الاعرجي بمنصب مستشارية الامن الوطني، لم يعد هناك من كراسٍ شاغرة في كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الا كرسيه القديم ذاته في جهاز المخابرات.وتقول تقارير عدة ان هناك “ما يشبه الصراع” على خليفة الكاظمي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تكليف الأعرجي والأسدي للامن الوطني،، الكاظمي “يملىء فراغات كابينته”: ما مصير المخابرات،، وما حقيقة “التخطيط المحلي” لأغتيال المهندس؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تكليف الأعرجي والأسدي للامن الوطني،، الكاظمي “يملىء فراغات كابينته”: ما مصير المخابرات،، وما حقيقة “التخطيط المحلي” لأغتيال المهندس؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).