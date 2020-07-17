ملعب ذي قار الاولمبي يقترب من الانجاز

2020/07/17 | 14:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة نجم عبد الواحد تصاعد نسب الانجاز في مشروع ملعب ذي قار الاولمبي سعة 30 الف متفرج الذي تنفذه شركة سارل اور الفرنسية لحساب وزارة الشباب والرياضة.وقال عبد الواحد في بيان تلقته “تقدم” ان “وزير الشباب والرياضة عدنان درجال تابع وتواصل يوميا مع الملاكات …

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