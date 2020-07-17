2020/07/17 | 14:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باصابة قائد شرطة محافظة واسط، بفيروس كورونا.وذكر المصدر لـ”تقدم” ان “الفحوصات الطبية أثبتت إصابة العميد احمد عبد الصاحب قائد شرطة واسط بفيروس كورونا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة قائد شرطة واسط احمد الرديني بفيروس كورونا وكالة تقدم الاخبارية.

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