بالصورة.. عملية نوعية تطيح بـ” هاونات داعش” بديالى

2020/07/17 | 14:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الجمعة، بان عملية نوعية اطاحت بهاونات داعش شرق ديالى.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة مشتركة من الفوج الرابع اللواء التاسع عشر مع قوة من استخبارات اللواء اوكارا لعناصر داعش المنهزم في قرية البدعة جنوب ناحية كنعان(20كم شرق بعقوبة) ما اسفر عن ضبط هاون عدد […]

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