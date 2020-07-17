بالصور،، حريق يلتهم مطعم فخم في بغداد

2020/07/17 | 14:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كافحت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، حريقاً هائلاً اندلع في مطعم قصر الأميرات في منطقة المنصور ببغداد، من دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية، بحسب الدفاع المدني.

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