العراق يكشف تفاصيل جلسة ’’التعاون الاقتصادي’’ مع الولايات المتحدة ودول الخليج

2020/07/17 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، 17 تموز، 2020، تفاصيل جلسة مناقشات التعاون الاقتصادي، بين ال...





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