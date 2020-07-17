مسعود بارزاني يناقش مع لودريان الوضع الحالي في العراق

2020/07/17 | 14:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم الجمعة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وقال بارزاني في تغريدة له على "تويتر" "كان من دواعي سروري ان التقي اليوم في مكتبي وزير الخارجية الفرنسي".

واضاف "ناقشنا الوضع الحالي في العراق والعلاقات الثنائية بين إقليم كردستان وفرنسا وتحدثنا عن سبل تعزيز هذه العلاقات".

وكان لودريان قد وصل مساء امس الخميس الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان في زيارة رسمية التقى خلالها رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

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