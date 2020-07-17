بالصور.. الموصل القديمة تشهد أول خطبة وصلاة جمعة في زمن كورونا

2020/07/17 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

شهدت مدينة الموصل القديمة في محافظة نينوى، الجمعة (17 تموز 2020)، أول خطبة وصلاة جمعة في ظل انتشار فيروس كورونا في عموم البلاد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مدينة الموصل القديمة بالجانب الأيمن شهدت اول خطبة وصلاة الجمعة في جامع الباشا في باب السراي في ظل انتشار فيروس كورونا.

واضاف (مراسلنا)، أن الخطبة القاها امام وخطيب الجمعة الشيخ ذاكر الحساوي.

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بغداد اليوم-النجف

أعلنت فرقة الإمام علي المتطوعة لدفن ضحايا فيروس كورونا، الجمعة، تجهيز دفن جثامين 75 متوفياً جديداً بفيروس كورونا المستجد في مقبرة وادي السلام الجديدة بمحافظة النجف، خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وذكر إعلام الفرقة في بيان تلقته

بغداد اليوم-بغداد

كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، عن تمكنها من ضبط (400) محولة كهربائيَّة عطلت بعد ثلاث سنواتٍ من دخولها حيز الخدمة؛ لمخالفة ضوابط تصنيعها.

وذكر إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة

بغداد اليوم- كردستان

أصدرت شركة "اواميديكا" لإنتاج الأدوية، اليوم الجمعة، توضيحاً بخصوص الجدل الذي أثير حول سعر الدواء الروسي الذي طُرح في الأسواق لمعالجة كورونا بخاصة في اقليم كردستان.

وذكرت الشركة في بيان أطلعت عليه (بغداد اليوم) أن

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