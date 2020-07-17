الدفاع المدني تكافح حريقين اندلعا في الكرخ والرصافة

2020/07/17 | 14:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من مكافحة حريقين في مناطق العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الد...





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