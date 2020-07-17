نشوب حريقين كبيرين جنوبي بغداد

2020/07/17 | 14:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..افاد مصدر امني في مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بان فرق الإطفاء تكافح لإخماد حريقين كبيرين نشبا في العاصمة بغداد.وذكر المصدر لـ/المعلومة/، أن “الحريق الأول نشب في منطقة الدورة جنوبي بغداد، وأتى على مخازن كبيرة للأجهزة الكهربائية، كما تسبب باحتراق صهريج محمل بالوقود، قرب محطة للمحروقات”.وأضاف أن” مدير عام الدفاع المدني […]

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