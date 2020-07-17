2020/07/17 | 14:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت تقارير واردة من شيراز ومشهد وأصفهان وتبريز وطهران أجواء أمنية مكثفة تمثلت في نشر وحدات خاصة وقوات لمنع أي تجمعات احتجاجية محتملة، اليوم الجمعة.وانتشرت فرق أمنية على الطرق العامة، خاصة في المناطق المرکزية في المدن المذكورة، منذ مساء أمس الخميس.جاء هذا عقب تنظيم متظاهرين تجمُّعاً احتجاجياً عند تقاطع بنك ملي في مدينة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نشر وحدات خاصة لقمع الاحتجاجات في إيران وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشر وحدات خاصة لقمع الاحتجاجات في إيران) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشر وحدات خاصة لقمع الاحتجاجات في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).