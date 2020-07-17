وفد من العملاق النفطي الروسي يزور بغداد ويبحث تطوير حقل بالبصرة

2020/07/17 | 14:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شركة لوك أويل ميد أيست لمتد يوم الجمعة زيارة وفد من الشركة الى العاصمة العراقية بغداد، مشيرة عقد الوفد اجتماعات في وزارة النفط للتباحث في وضع الأنتاج والأمور المالية لمشروع حقل غرب القرنة-2.

وتدير شركة "لوك أويل" الروسية حقل غرب القرنة-2 الضخم، الذي ينتج نحو 400 ألف برميل يوميا.

وذكر تصريح صحفي، تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه، ان وفدا من الشركة، برئاسة مديرها المفوض يغور زوبارف قام بزيارة عمل الى بغداد في الأسبوع الماضي، مشيرا الى ان "جدول أعمال الزيارة كان حافلا بالعمل" .

واضاف ان الوفد عقد عددا من الأجتماعات المنفردة مع القيادات الأدارية في وزارة النفط لبحث قضايا وضع الأنتاج الحالي والأمور المالية لمشروع حقل غرب القرنة-2، مشيرا الى ان من بين تلك القضايا الجانب المتعلق بالموارد البشرية.

واردف "جرى التباحث مع المديرالعام لدائرة التدريب والتطوير في وزارة النفط بموضوع تدريب الملاكات العراقية في الجامعات الروسية المتخصصة وعرقنة موظفي شركة لوك أويل ميد ايست لمتد" .

وتابع ان الحدث الأبرز في تلك الزيارة هو اللقاء مع وزير النفط العراقي أحسان أسماعيل عبدالجبار، ولقد شرح المدير المفوض لشركة لوك أويل ميد أيست لمتد، يغور زوبارف لوزير النفط خطط تطوير مشروع حقل غرب القرنة-2 وناقش معه الطرق المثلى للتعاون وضمان كفاءة مشاريع شركة لوك أويل في العراق لجميع المساهمين، مشيرا الى "تأكيد وزير النفط على أهمية التعاون مع شركات النفط العالمية لتخطي التحديات التي تواجه صناعة النفط العراقية، كما ناقش الطرفان آفاق تطوير المشاريع المشتركة.



حيث كان ذلك اللقاء ودودا وبناء للغاية" .

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