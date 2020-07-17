أردوغان: خطوات مصر في ليبيا غير شرعية والإمارات تقوم بأعمال قرصنة

2020/07/17 | 14:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة كلا من مصر والإمارات “بمخالفة القانون من خلال تصرفاتها في ليبيا”.وقال أردوغان، ردا على سؤال عن تدخل مصري محتمل في ليبيا، إن الخطوات التي تتخذها القاهرة في هذا البلد ودعمها لـ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر “غير مشروعة”، حسب ما نقلت عنه وكالة “رويترز”.[…]

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