ضبط شاحنة محملة بمواد تم التلاعب بوزنها ومخالفتها لضوابط حماية المنتج في منفذ طريبيل

2020/07/17 | 15:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/الانبار تمكنت هيأة المنافذ الحدودية، منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار من ضبط شاحنة محملة بمادة (المنظفات) تم التلاعب بالوزن ومخالفتها الضوابط والتعليمات الصادرة لحماية المنتج المحلي بعد إنجاز معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي.واوضحت في بيان بانه تمت عملية الضبط من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم وإعادة الشاحنة الى الميزان تبين أن ما مثبت بشريط الميزان منظفات بوزن إجمالي (26طن و200كغم) ولكن الفعلي بعد إعادة الوزن (36 طن و580كغم) اي بفارق وزن (10طن و380كغم) وكذلك وجود مادة (القاصر) وهي من المنتجات المشمولة بحماية المنتج المحلي حسب قرار مجلس الوزراء وبرسم اضافي 30٪ وكذلك تم التلاعب بوزن مادة القاصر المثبت بالمعاملة (460كغم) ولكن الفعلي بعد إعادة الوزن ( 6 طن و600كغم) وهذا يعد مخالفة للتهرب من دفع الرسوم الكمركية والهدر بالمال العام، وكذلك مخالفة القرارات المتعلقة بحماية المنتج المحلي.واكدت إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة طريبيل لغرض عرضها أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة الرطبة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين في المنفذ الحدودي.

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