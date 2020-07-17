2020/07/17 | 15:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر صحفية كويتية، أن 5 أشخاص من مشاهير السوشيال ميديا سيحالون إلى النيابة العامة الشهر الجاري، للاشتباه في تورطهم بعمليات غسل أموال، حيث ستبدأ إجراءات استدعائهم يوم الأحد المقبل.وبحسب المصادر، فإن “لهؤلاء المتورطين صلات تجمعهم بوسطاء داخل البلاد يشاركونهم في غسل الأموال، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أشخاص من دول عربية وآسيوية، كما …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النيابة الكويتية تبدأ باستدعاء “المشاهير” للاشتباه بعمليات غسل أموال وكالة تقدم الاخبارية.

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