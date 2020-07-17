الاتصالات النيابية: المواطن هو المتضرر الوحيد من تجديد رخص الهاتف النقال

2020/07/17 | 15:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، عن استغرابها من رد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول الرافضين لتمديد عقود شركات الهاتف النقال، مجددة مطالبتها بإلغاء العقود وتشكيل فريق فني لدراسة التفاصيل قبل اجراء التعاقد مع أي شركة.وقالت اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “ونحن نترقّب تراجع الحكومة العراقية عن قرار مجلس الوزراء غير القانوني، …

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