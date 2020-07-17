2020/07/17 | 15:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باصابة قائد شرطة محافظة واسط، بفيروس كورونا.وذكر المصدر ان "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة العميد احمد عبد الصاحب قائد شرطة واسط بفيروس كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة قائد شرطة واسط احمد الرديني بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة قائد شرطة واسط احمد الرديني بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).