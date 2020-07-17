علماء يحذرون من “وباء البدانة” بعد فيروس كورونا  

2020/07/17 | 15:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..كان الإفراط في تناول الطعام وعدم القدرة على ممارسة الرياضة نتيجة طبيعية لنظام العزل الذاتي.يخشى العلماء من وباء البدانة بعد نهاية وباء عدوى الفيروس التاجي.خلص خبراء جامعة كوبنهاغن إلى أن التدابير التقييدية التي تم إدخالها في كل مكان لمنع انتشار COVID-19 أثرت سلبًا على صحة الناس، ما سيكون له عواقب بعيدة […]

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