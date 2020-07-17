استخبارات الداخلية تلقي القبض على 3 إرهابيين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك

2020/07/17 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت مفارز استخبارات الداخلية القبض على عدد من الإرهابيين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن مفارز الاستخبارات ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين مطلوبين وفق المادة الرابعة إرهاب، والذين اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين، مشيرة إلى ضبط وكرين تابعين الى عصابات داعش في قضاء الحويجة وعبوات محلية الصنع، وملابس متنوعة، وحاوية عتاد أحادية.

وعلى صعيد متصل، ضبطت مفارز الاستخبارات ثلاثة صهاريج محملة بمنتوج نفطي وإلقاء القبض على السائقين في محافظة كركوك، إضافة الى القبض على سائق صهريج آخر في محافظة نينوى، والتمكن من ضبط خرق على الأنبوب الناقل للنفط الخام في قضاء القرنة في محافظة البصرة.

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