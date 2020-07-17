قائد عمليات سامراء: مستمرون بملاحقة المجاميع الإرهابية

2020/07/17 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة عمليات سامراء، استمرار العمليات الأمنية لملاحقة بقايا المجاميع الإرهابية.

وقال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، إن قطعاته مستمرة في تنفيذ المهام والواجبات الموكلة لها في محاربة عصابات داعش الإرهابية، وفرض سلطة القانون، لافتاً إلى أنه بناء على أوامر قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش، نفذت قيادة العمليات المشتركة مع قيادة عمليات صلاح الدين، وقيادة عمليات ديالى، ضبط الحدود الفاصلة والبحث في المناطق الخالية من السكان والقطعات عن الخلايا الإرهابية.

وأضاف، أن من أهم المناطق التي تم فيها تنفيذ عمليات مشتركة، هي منطقة الحوض ونهر العظيم الذي يفصل محافظة ديالى عن صلاح الدين، مبيناً أن جزءاً كبيراً من هذه المناطق خالية من السكان ومعقدة جغرافياً.

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