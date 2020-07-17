الأمن والدفاع النيابية: قوات الجيش بدأت بسد الفراغات الأمنية بين ديالى وإقليم كردستان

2020/07/17 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، أن قوات الجيش بدأت بمليء الفراغات الأمنية في الحدود الفاصلة بين محافظة ديالى وإقليم كردستان.

وقال العزاوي في تصريح، إن سد الفراغات الأمنية يمثل أولوية لتأمين مناطق كبيرة، مؤكدا أن خطة الانتشار تجري وفق خارطة منهجية من قبل القيادات الأمنية من ناحية نشر نقاط المرابطة والكمائن وتوزيع القطعات العسكرية لدعم الاستقرار ودرء مخاطر الإرهاب وقطع الطريق أمام عصابات داعش الإرهابي ومنعه من شن هجماته على القرى الآمنة والنقاط الأمنية سواء للقوات الاتحادية او البيشمركة، لافتا إلى أن الانتشار سيكون على الحدود الفاصلة بين ديالى وإقليم كردستان ضمن حدود السليمانية.

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