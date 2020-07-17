ديالى تسجل اعلى معدل شفاء من كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/07/17 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر طبي من محافظة ديالى، الجمعة (17 تموز 2020)، تسجيل اعلى معدل شفاء من فيروس كورونا خلال ال...





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