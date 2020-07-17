ووهان الصينية تعلن حالة الطوارئ القصوى.. ومخاوف من مصيبة أعظم

2020/07/17 | 15:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت كل من مدينة ووهان المركزية ومحافظات أنوهي وجيانتشي وشينجيانغ الصينية حالة الطوارئ القصوى، الجمعة، بسبب تهديدها بفيضان مياه أنهارها وبحيراتها. وتعتبر ووهان، التي تقع على نهر يانغتسي، المنشأ الأول لفيروس كورونا المستجد الذي اجتاح العالم منذ نهاية العام الماضي. ويجلب موسم الأمطار في الصيف الفيضانات إلى الصين كل عام، إلا أن المخاوف هذا العام خصوصا تتمثل بقطع سلسلة الإمدادات إلى تلك المناطق، بالأخص معدات الحفاظ على السلامة من انتشار عدوى جائحة كوفيد-19.وأوعزت السلطات المحلية السكان باتخاذ الاحتياطات اللازمة، مع تجاوز المياه الحد الأقصى لمعايير السلامة.وقد فاضت المياه في سد "Three Gorges" العملاق بمقدار عشرة أمتار عن المعيار الذي يعتبر مهددا للسلامة، ويفيض حاليا بمقدار 50 ألف متر مكعب في الثانية.وتجاوزت مياه بحيرة بويانغ في محافظة شينجيانغ، التي تشكلت أصلا بفعل المياه الفائضة من مياه نهر يانغتسي، الحد الأقصى للسلامة بمقدار مترين ونصف، واتسعت لتبلغ مساحتها ألفي كلم مربع خلال موسم الفيضانات الحالي. وفي شرقي البلاد، تجاوزت مياه بحيرة تاي، قرب شنغهاي، حد السلامة بمقدار متر واحد.

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