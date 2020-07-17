الدفاع المدني يخمد حريقا ويكافخ اخر في جانبي بغداد

2020/07/17 | 15:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تكافح فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، حريقين كبيرين في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.وذكرت مديرية الدفاع المدني، في بيان إن فرقها "كافحت حريقاً نشب في بناية تجارية وسكنية في منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد"، مؤكدة أنها "باشرت بعمليات الانقاذ للمواطنين والاطفاء حيث انقذت 9 عوائل نتيحة الحريق".واشارت الى ان "الحريق تم اخماده والان تجري عمليات تبريد بمشاركة اكثر من 5 فرق". وتابع البيان: "في الوقت ذاته تكافح فرق الدفاع المدني أيضاً حريق اخر نشب في جانب بغداد الكرخ بالقرب من إحدى محطات الوقود فيمخازن كبيرة للاجهزة الكهربائية في اكثر من مكان"، مبيناً أن "مدير عام الدفاع المدني يوجه باستنفار كامل لكافة الفرق".

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