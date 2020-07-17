2020/07/17 | 15:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي رحماني أسألكم بالله وبما تؤمنون …وبما تملكون من ثقافة ووعي وادراك …من يقف وراء هذا الخراب الذي حل بعراقنا ومن يدفعه ويدعمه ومن يديمه أو يكالبه ويؤسس ويخطط لادامته وتواصله ويثقف عليه ليكون حالة واقعية وفق نظرية الاعتياد لنعتاد عليه وليكون لنا واقعا مزريا اليما نتحمله صاغرين و لابد من الانصياع […]

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