عادل عبد المهدي .. رجل الدولة المفترى عليه

2020/07/17 | 15:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/صادق فياض الركابي كنت ومن اللحظات الاولى لترشيح السيد عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء من اشد المعارضين وكتبت الكثير من المقالات التي تبين رأيي في الرجل واما السبب في ذلك فيقينا ليس سبب شخصي وانما يرجع ذلك الى اننا لم نعتاد على شخص يفكر بهدوء ويخطط وبهدوء وينفذ بهدوء فالرجل على الرغم من […]

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