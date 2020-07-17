إعفاء مدير هيئة التقاعد في الديوانية من منصبه

2020/07/17 | 15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أصدر محافظ الديوانية زهير الشعلان، أمراً بإعفاء مدير هيئة التقاعد حسنين الأعسم من منصبه.

وقال الشعلان في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تقرر تكليف محمد كاظم رباط مديراً لدائرة التقاعد في المحافظة، بدلاً عن المقال حسنين الأعسم بموافقة الهيئة الوطنية للتقاعد".

عزا الشعلان، هذا الإجراء إلى "إنجاز المعاملات التقاعدية بما يضمن حصول المتقاعدين على حقوقهم في أقصر وقت ممكن والحد من الروتين"، بحسب البيان.

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