العراق يفقد 2.3 الف ميغاواط

2020/07/17 | 15:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، إن العراق فقد 2.3 الف ميغاواط خلال الأيام الحالية.





وقال الوائلي في حديث صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن وزير الكهرباء ابلغني ان تجهيز العراق كان في العام الماضي 19 الف ميغاواط بينما الان 16.7 الف ميغاوط، مشيرا إلى أن حصة ذي قار من الكهرباء 1100 ميغاوط واط وهي لا تكفي.





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