مشاجرة عشائرية تقود أمن البصرة لضبط قذائف وأسلحة متوسطة مع عتادها

2020/07/17 | 15:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد العميد علي صيوان مدير شرطة قضاء شط العرب في محافظة البصرة، بضبط اسلحة خفيفة ومتوسطة إثر مداهمة لمنزل في القضاء.

وقال صيوان لوكالة شفق نيوز، "توفرت معلومات من السيطرة المركزية بوجود مشاجرة في منطقة الصالحية في شط العرب لمثيري النزاعات العشائرية، فتوجهت على الفور قوة مشتركة من مركز شرطة القضاء والفوج التاسع- أمن محلي-".

وأضاف أن القوة المشتركة ضبطت خلال المداهمة ثمان بنادق كلاشنكوف، وقاذف RBG7، ومسدس نوع كلوك، ومسدس نوع توكاريف، ومسدس نوع ٩ / طارق

واردف انه جرى أيضا مصادرة مخازن مسدس متنوعه عدد (١٢) وعلبة عتاد كلاشنكوف سعة (٧٠٠) إطلاقه عدد (٥) وحربة عسكرية عدد اثنتين وخشبة اخمص عدد(٢) وأخمص إر بي كي عدد واحد وأخمص بندقية عدد واحد وغطاء بدن عدد اثنين، وخشبة حاضن عدد (٦)وخشبة أنبوبة الغاز عدد (٤) وترباس مع بيت الترباس عدد (٣) وترباس عدد (٥ )ومانع وميض عدد (٤)، وعلبة تنظيف عدد (٦)وجهاز رمي خلب عدد (٢) ونابض ارجاع عدد (٢).

وتابع العميد علي صيوان مدير شرطة قضاء شط العرب، ان تمت المصادرة خلال المداهمة شريط بي كي سي فارغ عدد (٧)وعلبه عتاد بي كي سي فارغة عدد (٣) وجعبه صدرية عدد(٦) ومخازن بندقية كلاشنكوف فارغة عدد(٤٥)ومخزن جيسي فارغ عدد (١٤)ومخزن اسطواني عدد اثنين وعتاد بي كي سي عدد ١١٣٠ /اطلاقه ورمانات هجومية بدون صاعق عدد (٧) ورمانات هجومية مع الصاعق عدد (٩)، مشيرا الى انه جرى تسليم المضبوطات لمركز شرطة شط العرب.

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