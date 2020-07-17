الاتحاد الأوروبي يبحث خطة إنعاش اقتصادي

2020/07/17 | 15:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، الجمعة، في بروكسل في اجتماع غير محسوم النتائج، يتعين عليهم خلاله التفاهم على خطة إنعاش اقتصادي لا تحظى بالإجماع، رغم الركود التاريخي الذي يهدد القارة.وشدد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الذي سيترأس القمة الضغط على المشاركين، فحض رؤساء الدول والحكومات في الدعوة الموجهة إليهم مساء الأربعاء، على التوصل […]

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