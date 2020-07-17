تراجع أسعار النفط وضبابية حول التعافي

2020/07/17 | 15:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع تنامي الضبابية حول التعافي العالمي للطلب على الوقود، في الوقت الذي ترتفع فيه حالات كوفيد-19 في عدة دول مع تأهب منتجين كبار لتخفيف القيود على الإنتاج.وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" بنسبة 0.3% إلى 43.26 دولاراً للبرميل، وتراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 40.71 دولاراً.وكان الخامان قد انخفضا 1% الخميس بعد أن اتفقت دول "أوبك+" على تقليص تخفيضات الإمدادات البالغة من 9.7 ملايين برميل يوميا إلى 7.7 ملايين برميل يوميا.ويبطئ ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا تعافي استهلاك الوقود بعد تخفيف إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة ودول أخرى، ما يثير مخاوف من أن تعافي الاستهلاك من أثر الجائحة قد يستغرق سنوات.

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