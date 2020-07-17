2020/07/17 | 15:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر المسؤولون على متصفح Firefox استقطاب عدد أكبر من المستخدمين وأدخلوا عليه ميزات تعزز أمان بياناته.وأشارت شركة Mozilla المطورة للمتصفح إلى أن الخبراء فيها قرروا إدخال تعديلات على نسخ المتصغح العاملة على الهواتف والحواسب، وزودوها بميزة Mozilla VPN التي تمكن المستخدمين من استعمال الشبكات الافتراضية للحفاظ على سرية بياناته وسرية بيانات المتصفح كما هو …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متصفح Firefox يحصل على ميزة تعزز أمن البيانات وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متصفح Firefox يحصل على ميزة تعزز أمن البيانات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متصفح Firefox يحصل على ميزة تعزز أمن البيانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).