غطاء امريكي للتدخلات التركية في المنطقة

2020/07/17 | 15:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.جواد الهنداوي تدخلات عسكرية ، وغير مشروعة ومخالفة للقوانين الدولية ، و داعمة للإرهاب ،كما هو الحال في سوريا و العراق ، و تدخلات سياسية وشبه عسكرية ،كما هو الحال في طرابلس ،شمال لبنان ، و تدخلات عسكرية ، و بطلب من الحكومة الليبية في طرابلس ، ومرفوضة من مجلس نواب طبرق […]

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