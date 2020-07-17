ترند “تأجيل الامتحانات” يتصاعد،، عضو مفوضية حقوق الانسان يحرض الطلبة ضد التربية: “قدموا شكواكم على موعد الامتحانات كورونا لا يحرم”

2020/07/17 | 15:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: دعا عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان العراقية علي البياتي، اليوم الجمعة، طلبة السادس الاعدادي بكل فروعه الى تقديم شكاوى ضد وزارة التربية.وقال البياتي في تغريدة على تويتر تابعتها “يس عراق”، ان “مكاتب مفوضية حقوق الانسان مفتوحة لإستقبال شكاوى طلبة السادس الإعدادي على خلية الأزمة لعدم إعطاء قرار تأجيل الإمتحانات، في ظل […]

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