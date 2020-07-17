بينها تأخر الموازنة ..التجارة تكشف عن معوقات توفير مفردات التموينية

2020/07/17 | 15:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن معوقات توفير مفردات البطاقة التموينية، مبينة ان تاخر اقرار الموازنة اثر في ذلك.وقال الناطق باسم وزارة التجارة محمد حنون إن"مفردات البطاقة التموينية تأثرت بتأخر إقرار الموازنة المالية لعام 2020".وأضاف أن"آلية النظام المطبق في صرف الأموال من شهر 1 إلى 12 لا يسمح للوزارة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة في التعاقد مع المناشئ الوطنية لتوريد المواد الغذائية الداخلة ضمن مفردات البطاقة التموينية".ولفت حنون إلى وجود جملة من الملاحظات الخاصة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية ومن أبرزها غياب التعاقدات الخاصة بتجهيز المفردات الأربعة.وتابع أن" الوزارة تطمح بعد إقرار الموازنة العامة إلى البدء بتعاقدات مع المناشئ الوطنية لتجهيز المواد الداخلة ضمن نظام البطاقة التموينية.

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