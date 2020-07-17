2020/07/17 | 15:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي..كنّا ولا زلنا نعتقد إنّ الحرب على الفساد تحتاج قبل كلّ شيء إلى إرادة وطنية غير فاسدة , وكنّا نقول دائما أنّ الفساد لا يحارب بالفاسدين ..ولو نظرنا إلى تجارب دول العالم التي نجحت في القضاء على الفساد المالي والإداري , لوجدنا أنّ أهمّ سبب لنجاح هذه الدول في القضاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجديد عقود الهاتف النّقال أسقط كلّ الشعارات الزائفة ..) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجديد عقود الهاتف النّقال أسقط كلّ الشعارات الزائفة ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).