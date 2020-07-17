بارزاني: نرفض أي شيء أقل من حقوقنا.. ولودريان يدعوه لزيارة باريس

2020/07/17 | 15:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 17 تموز (يوليو) 2020، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له.

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