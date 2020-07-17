العراق ثالث عربياً بإصابات كورونا ويتجاوز مصر

2020/07/17 | 15:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]في رقم قياسي جديد، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم خلال يوم الخميس إلى 249,8 ألف، ليتجاوز بذلك إجمالي الحالات 13 مليونا و800 ألف، حسب عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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