2020/07/17 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

يتعين على ريال مدريد دفع مبلغ كبير إلى تشلسي الإنجليزي، وفقا لبنود عقد انضمام البلجيكي إيدن هازارد...





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