وزير العدل يصل إلى ذي قار في زيارة تفقدية لسجن الحوت

2020/07/17 | 15:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ذي قار

وصل وزير العدل سالار عبد الستار محمد، الجمعة، إلى ذي قار في زيارة تفقدية لسجن الحوت.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن وزير العدل وصل الى محافظة ذي قار في زيارة تفقدية لسجن الحوت.

وكانت النائبة وحدة الجميلي دعت، في شهر نيسان الماضي، وزير العدل الى تشكيل لجنة تحقيقية لبيان اعداد المتوفين في سجن الحوت المركزي.

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، 17 تموز، 2020، تفاصيل جلسة مناقشات التعاون الاقتصادي، بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الجمعة، تخصيص الحكومة الفرنسية 300 ألف يورو، أي ما يفوق الـ 330 ألف دولار أمريكي للحكومة العراقية، لدعمها بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت البعثة في بيان، أن "الحكومة الفرنسية

بغداد اليوم-بغداد

ثمن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، الدعم الفرنسي للعراق والإقليم الخاص بمكافحة الإرهاب.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو

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