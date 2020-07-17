2020/07/17 | 16:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اصدرت وزارة الخارجية، الجمعة، بيانا بشأن الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "عُقِدَت يوم امس الخميس عبر الاتصال الفيديويّ جلسة مناقشات ثلاثيّة جمعت مُمثّلين عن حُكُومتي جمهوريّة العراق، والولايات المتحدة الأمريكيّة، ومجلس التعاون ل‍دول الخليج العربيّة؛ لمناقشة موضوع مشروع الربط الكهربائيّ بين العراق ودول الخليج العربيّ".

واضافت "تأتي هذه الجلسة بتنظيم، ودعم من حُكُومة الولايات المتحدة الأمريكيّة، وتهدف إلى العمل على إيجاد طريق فعّال لتنفيذ مشروع الربط الكهربائيّ بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجيّ، علاوة على المُضِيّ قُدُماً في تشجيع التعاون الاقتصاديّ بين الجانبين العراقيّ والخليجيّ".

وبحسب الخارجية صدر عن الجلسة البيان المُشترَك التالي:

جدّدت حكومة العراق، والولايات المتحدة، ومجلس التعاون الخليجيّ دعمهم الكامل لمشروع هيئة الربط الكهربائيّ لدول مجلس التعاون الخليجيّ لربط الشبكات الكهربائيّة للعراق ومجلس التعاون الخليجي.



إنّ الولايات المتحدة ملتزمة بتسهيل هذا المشروع، وتوفير الدعم حيثما تكون الحاجة.

سيوفر هذا المشروع الطاقة الكهربائيّة الضروريّة للمواطنين العراقيين، ويدعم التنمية الاقتصادية في العراق خصوصاً في المحافظات الجنوبية.

إن حكومة العراق، ومجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة يتطلعون قدماً لتعاون متزايد ووثيق في المجالات الاقتصاديّة، والطاقة بين الولايات المتحدة والعراق ودول مجلس التعاون الخليجيّ؛ ليكون أساساً للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة.

دعت حكومة العراق، ومجلس التعاون الخليجيّ، والولايات المتحدة إلى التنفيذ السريع والكامل للتعهدات التي أصدرت عام ٢٠١٨ من قبل المجتمع الدولي في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة الإعمار في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تصدر بياناً بشأن الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تصدر بياناً بشأن الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).