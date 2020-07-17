البرلمان العراقي يخفق أمام الحكومة في قضية تراخيص شركات النقال

2020/07/17 | 16:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت لجنة الخدمات والأعمار النيابية ، اليوم الجمعة، ان رئاسة البرلمان اعتذرت عن عقد جلسة لمناقشة تجديد التراخيص لشركات الهاتف النقال.

وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب اعتذرت عن عقد جلسة لمناقشة تجديد التراخيص لشركات الاتصال"، مردفا "نعمل حاليا على تشكيل لجنة للتحقيق في سلامة موقف شركات الهاتف النقال خصوصا بعد اعتذار رئاسة البرلمان من انعقاد جلسة لمناقشة قرار مجلس الوزراء الخاص بتجديد التراخيص لشركات الاتصال".

وأضاف أن "خدمات تلك الشركات متلكئة جدا وبشكل كبير مقارنة بخدمات الاتصالات والانترنت المقدمة من قبل الشركات للمواطنين في دول الجوار والمنطقة"، مبينا أن "هناك كثيرا من الشركات التنافسية ترغب بالعمل، إلا أن قرار مجلس الوزراء بتجديد العقود وتراخيص العمل للشركات الموجودة كان مفاجئا للجميع".

واعلنت الحكومة العراقية مؤخرا عن تجديد اجازات شركات الهاتف النقال لخمس سنوات اضافية مقابل دفع 50% من ديونها واطلاق خدمة الجيل الرابع 4G ما اثار غضب وامتعاض الاوساط النيابية والشعبية، فيما اعربت لجنة الخدمات النيابية، عن رفضها الشديد لقرار مجلس الوزراء بتجديد رخص شركات الهاتف النقال لخمس سنوات قادمة، واقترحت انشاء شركات نقال حكومية.

وأفاد مصدر نيابي، في وقت سابق بأن رئاسة البرلمان لم تحدد أي موعد لإستئناف الجلسات، فيما أشار إلى رفض نواب الحضور الى الجلسات خشية إصابتهم بفيروس كورونا.

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