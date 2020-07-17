2020/07/17 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كلكامش_نبيل انتهيت ليلة البارحة من مشاهدة مسلسل فرويد، وهو مسلسل نمساوي – من ثمان حلقات - عُرض أول مرة في آذار 2020.



عرفتُ فرويد أول مرة في سن 12 عام على ما أذكر وأنا أقرأ في "المنجد في الأعلام" للأب فرنارد توتل، ورسخ الاسم في بالي وكنتُ متشوقا لقراءة كتبه.



بعد ذلك، قرأت له كتبًا رائعة مثل تفسير الأحلام وموسى والتوحيد وغيرها.



المسلسل من بطولة روبرت فينستر (بدور فرويد) وإيلا رومف (بدور سالومي) وآنيا كلينغ (بدو ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلسل فرويد - دراما ورعب وتشويق، كل شيء عدا التاريخ - كلكامش نبيل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلسل فرويد - دراما ورعب وتشويق، كل شيء عدا التاريخ - كلكامش نبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).