الإمبريالية تطورها و صراعها الاستعمارى (الحلقة الثالثة عشر) - عمرو إمام عمر

2020/07/17 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمرو_إمام_عمر الحرب الفرنسية البروسيةكان انتصار بسمارك بتحقيقه الوحدة بين الولايات الشمالية الألمانية خطوة حاسمة فى تاريخ القارة الأوروبية فقد نمت قوة كبرى جديدة على سطح الحياة السياسية فى مقابل كل من إنجلترا و فرنسا و روسيا القيصرية ، إلا أن الشىء الوحيد الذى كان يقف عقبة أمامه لضم الولايات الجنوبية للاتحاد الألمانى هو فرنسا التى كانت ترفض إنضمام الولايات الجنوبية للأتحاد ، لذا لم يكن فى إمكان بسمارك ف ......





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