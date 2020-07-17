الخارجية توضح النقاشات مع أمريكا والخليج بشأن الربط الكهربائي للعراق

2020/07/17 | 16:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عقد أمس الخميس عبر الاتصال الفيديويّ جلسة مناقشات ثلاثيّة جمعت مُمثّلين عن حُكُومتي جمهوريّة العراق، والولايات المتحدة الأمريكيّة، ومجلس التعاون لدول الخليج؛ لمناقشة موضوع مشروع الربط الكهربائيّ بين العراق ودول الخليج.

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